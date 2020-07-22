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Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели девочки в Балашихе
Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели 15-летней девочки под плитой бетонного забора в Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:15
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура московской области
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), прокуратура московской области, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели девочки в Балашихе

23:15 22.07.2020
550
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели 15-летней девочки под плитой бетонного забора в Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства.
ГСУ СК по Московской области сообщило, что во вторник 15-летняя девочка погибла в подмосковной Балашихе в микрорайоне Заря, после того как на нее упала секция бетонного забора. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Сотрудник полиции
21 июля, 10:19
После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело
"Проверка причин и условий произошедшего поручена Балашихинской городской прокуратуре. Ход расследования, возбужденного следственным органом уголовного дела, взят на контроль", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Прокуратура Московской областиБалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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