https://ria.ru/20200722/1574754560.html
Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели девочки в Балашихе
Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели 15-летней девочки под плитой бетонного забора в Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:15
2020-07-22T23:15
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура московской области
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574630878.html
1
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), прокуратура московской области, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия