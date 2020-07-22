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Архиепископ Аляскинский выступил против сноса памятника Баранову в Ситке
Архиепископ Ситкинский и Аляскинский (Православная церковь в Америке) Дэвид Махаффи выступил против сноса в американском городе Ситка памятника Александру... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:41
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Архиепископ Аляскинский выступил против сноса памятника Баранову в Ситке

23:41 22.07.2020
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© Фото : страница Haunted Sitka в FacebookПамятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
© Фото : страница Haunted Sitka в Facebook
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Архиепископ Ситкинский и Аляскинский (Православная церковь в Америке) Дэвид Махаффи выступил против сноса в американском городе Ситка памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, указав, что такой шаг приведет лишь к "потере истории".
Совет Ситки 14 июля принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей из центра города. Посол России в США Анатолий Антонов после этого сообщил, что ряд российских городов - Архангельск, Иркутск, Магадан - готовы выкупить памятник и перевезти его к себе.
"Мне кажется, что снос статуи первого русского губернатора Аляски ничего не изменит, а также приведет к еще большей потере истории нашего государства. Не лучше ли было бы решить этот вопрос иначе? Мы часто забываем, как русские обращались с коренными жителями Аляски в сравнении с тем, как к ним после покупки Аляски в 1867 году обращались американские власти", - написал Махаффи в своей статье для аляскинского издания Anchorage Daily News.
"Русские называли этих людей (коренное население Аляски - ред.) "американцами", а не аборигенами. Они принесли им христианскую веру через русское православие. Для улучшения положения "американцев" они строили школы, больницы, храмы и общественные центры", - указал архиепископ, подчеркнув, что коренное население Аляски также защищалось законодательством Российской империи.
"Иными словами, они относились к этим "американцам" как к равным, а не как к рабам", - подчеркнул Махаффи.
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При этом он отметил, что "идеальным" ни Баранов, ни кто-то либо из его преемников не являлся. Однако разница между правителями Русской Америки и теми, кто стремился сделать из коренного населения региона "настоящих" американцев, драматична, указал архиепископ. В этой связи он обратил внимание на то, что более "оскорбительным", чем памятник Баранову, коренному населению Аляски следовало бы счесть музей Шелдона Джексона, пресвитерианского священника, который стремился приобщить коренное население Америки к англоязычной культуре.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник Баранову, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСША
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