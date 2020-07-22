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В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС
Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:10
риа наука
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, сша

В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС

23:10 22.07.2020
634
Американский корабль Crew Dragon во время стыковки с Межународной космической станцией
Американский корабль Crew Dragon во время стыковки с Межународной космической станцией
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщило НАСА в среду.
"Запуск планируется не раньше конца сентября и последует за успешным возвращением с космической станции астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли и анализом НАСА и SpaceX второго демонстрационного полета", - сообщило НАСА в среду.
SpaceX
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Предстоящий запуск должен стать первым после состоявшегося в конце мая испытательного запуска Crew Dragon на МКС с двумя астронавтами НАСА. Их возвращение на Землю пока запланировано на 1-2 августа. Ранее сообщалось, что для допуска Crew Dragon к регулярной миссии НАСА должно провести сертификацию корабля.
Как сообщалось ранее, в первый регулярный рейс на МКС на новом корабле Crew Dragon должны отправиться астронавты НАСА Майк Хопкинс (командир экипажа), Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японский астронавт Соити Ногути.
Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по контракту с НАСА, стал первым частным пилотируемым космическим кораблем. С введением его в эксплуатацию США возвращают себе возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос, утраченную в 2011 году с завершением программы Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет американцев на МКС за плату доставляют российские корабли "Союз".
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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