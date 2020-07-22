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Силовики обстреляли жилой район села в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики в среду открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Знаменка в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Силовики обстреляли жилой район села в Донбассе, заявили в ЛНР

23:01 22.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в результате обстрел украинскими силовиками
Повреждения жилого дома в результате обстрел украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Знаменка в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Заседание контактной группы проходит в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.
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"Сегодня, по окончанию работы трехсторонней контактной группы, где были достигнуты договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима о прекращении огня, командиры соединений Операции объединенных сил (ООС) преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - сообщил Осадчий.
По его словам, украинские силовики открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району населённого пункта Знаменка, выпустив по селу двадцать снарядов. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.
"Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения республики уточняется", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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