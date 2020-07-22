Силовики обстреляли жилой район села в Донбассе, заявили в ЛНР

"Сегодня, по окончанию работы трехсторонней контактной группы, где были достигнуты договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима о прекращении огня, командиры соединений Операции объединенных сил (ООС) преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - сообщил Осадчий.

По его словам, украинские силовики открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району населённого пункта Знаменка, выпустив по селу двадцать снарядов. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.