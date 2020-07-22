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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574753024.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 202 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 14,7 миллиона, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 202 тысячи

22:35 22.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 14,7 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 202 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4286 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 765 256, число летальных исходов - 612 054.
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 811 127 и Европе - 3 124 701.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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