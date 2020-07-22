https://ria.ru/20200722/1574753024.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 202 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 14,7 миллиона, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:35
2020-07-22T22:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире