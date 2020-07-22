Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.