Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиация МЧС России доставит российских медиков в Киргизскую Республику для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По поручению Правительства РФ 22 июля спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику. Российские специалисты направляются в рамках помощи Киргизской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что специалисты вернутся авиацией МЧС после того, как выполнят работы в Киргизии.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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