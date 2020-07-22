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Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19
Авиация МЧС России доставит российских медиков в Киргизскую Республику для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:42
распространение нового коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киргизия, общество

Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19

22:33 22.07.2020 (обновлено: 22:42 22.07.2020)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиация МЧС России доставит российских медиков в Киргизскую Республику для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что из Москвы вылетели семь специалистов. Также самолет МЧС сделает посадку в Уфе, где заберет на борт еще 42 медика. Затем через несколько часов он приземлится в Бишкеке.
"По поручению Правительства РФ 22 июля спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику. Российские специалисты направляются в рамках помощи Киргизской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что специалисты вернутся авиацией МЧС после того, как выполнят работы в Киргизии.
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На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КиргизияОбщество
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