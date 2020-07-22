https://ria.ru/20200722/1574752873.html
Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР
Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и ожидают ответный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:32
2020-07-23T00:32
донбасс
ситуация в днр и лнр
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https://ria.ru/20200722/1574750697.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире