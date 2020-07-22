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Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР
Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и ожидают ответный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-23T00:32
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донбасс, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР

22:32 22.07.2020 (обновлено: 00:32 23.07.2020)
289
© РИА НовостиОбмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020
Обмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020
© РИА Новости
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и ожидают ответный шаг со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Борис Грызлов
Вчера, 21:51
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ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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