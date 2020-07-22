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Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за голосованием
Сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за избирательным... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:31
россия
александр брод
политика
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россия, александр брод, политика

Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за голосованием

16:28 22.07.2020 (обновлено: 22:31 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод
Сопредседатель ассоциации Независимый общественный мониторинг, член СПЧ Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за избирательным процессом, а также проработать механизмы, исключающие возможность двойного голосования.
"Рекомендации, механизмы, которые требуют проработки и внедрения - это максимальный охват комиссии наблюдением, это увеличение квот наблюдателей от каждой партии, кандидата, субъекта, общественного контроля, по два наблюдателя на каждый день голосования, использование видеонаблюдения, это механизмы, исключающие возможность двойного голосования по этому поводу", - сказал Брод на пресс-конференции.
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По его словам, также надо проработать систему сейф-пакетов для хранения бюллетеней, дальнейшее внедрение дистанционного электронного голосования, "оснащение голосования на придомовых территориях необходимым оборудованием и присутствие наблюдателей на голосовании вне помещения на голосовании".
Брод подчеркнул, что применение новых форм голосования направлено на расширение возможностей участия различных категорий избирателей выборов, создание более комфортных условий для реализации активного избирательного права, новых форм голосования, расширение инструментария проведения выборов, создания различных вариантов для каждого голосующего с учетом его графика работы, учебы, наличия тех или иных обстоятельств и жизненных планов.
"Вместе с тем, мы говорим о необходимости эффективных процедур, которые исключали бы подтасовки - это использование сейф-пакетов, которые успешно показали себя в ходе общероссийского голосования по поправкам - это применение видеорегистраторов, видеонаблюдения, опломбирования урн, а также усиления механизмов общественного контроля, который позволит обеспечить надежность, прозрачность и открытость выборных процедур", - отметил Брод.
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