Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за голосованием

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод считает необходимым увеличить число наблюдателей за избирательным процессом, а также проработать механизмы, исключающие возможность двойного голосования.

"Рекомендации, механизмы, которые требуют проработки и внедрения - это максимальный охват комиссии наблюдением, это увеличение квот наблюдателей от каждой партии, кандидата, субъекта, общественного контроля, по два наблюдателя на каждый день голосования, использование видеонаблюдения, это механизмы, исключающие возможность двойного голосования по этому поводу", - сказал Брод на пресс-конференции.

По его словам, также надо проработать систему сейф-пакетов для хранения бюллетеней, дальнейшее внедрение дистанционного электронного голосования, "оснащение голосования на придомовых территориях необходимым оборудованием и присутствие наблюдателей на голосовании вне помещения на голосовании".

Брод подчеркнул, что применение новых форм голосования направлено на расширение возможностей участия различных категорий избирателей выборов, создание более комфортных условий для реализации активного избирательного права, новых форм голосования, расширение инструментария проведения выборов, создания различных вариантов для каждого голосующего с учетом его графика работы, учебы, наличия тех или иных обстоятельств и жизненных планов.