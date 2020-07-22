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Роспотребнадзор рассматривает просьбу пермских ТЦ о возобновлении работы
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю зарегистрировало обращение от представителей торговых центров с просьбой разрешить объектам полностью открыться,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:19
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

Роспотребнадзор рассматривает просьбу пермских ТЦ о возобновлении работы

15:15 22.07.2020 (обновлено: 22:19 22.07.2020)
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© AnonymousОдин из центральных районов города Перми
Один из центральных районов города Перми
© Anonymous
ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю зарегистрировало обращение от представителей торговых центров с просьбой разрешить объектам полностью открыться, документ изучают юристы, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
"Обращение от ТЦ поступило на днях, оно зарегистрировано, ведомство формирует позицию по данному вопросу. Обращение изучают юристы, они должны предоставить ответ в течение 30 дней, но обычно делают это раньше", — пояснили в пресс-службе краевого управления.
Ранее в Telegram-канале "Лбов" был опубликован полный текст обращения к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву с просьбой разрешить открыться всем отделам в ТЦ, фудкортам, ресторанам и другим точкам. Руководители нескольких крупных пермских ТЦ и арендаторы указывают, что мера необходима для сохранения отрасли организованной торговли. По их словам, каждая дополнительная неделя простоя или неполноценной работы ставит обе стороны — ТЦ и арендаторов — под угрозу банкротства.
Торговые центры в Пермском крае были закрыты в конце марта из-за пандемии СOVID-19. В конце июня власти региона ввели ряд послаблений, что позволило магазинам площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом с улицы возобновить работу.
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Ограничения из-за распространения коронавируса действуют пока до 28 июля. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, заведений общественного питания. При этом с начала июля власти разрешили открыться сезонным летним кафе на открытом воздухе.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5211 случаев заражения COVID-19, в том числе 69 за последние сутки, выздоровели 4069 пациентов, на карантине остаются около 2,6 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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