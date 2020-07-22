https://ria.ru/20200722/1574751998.html
В Балашихе на ребенка упал бетонный забор
Пятнадцатилетняя девочка погибла в подмосковной Балашихе, после того как на нее упала секция бетонного забора, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:15
2020-07-22T22:17
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574608124.html
1
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия