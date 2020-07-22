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В Балашихе на ребенка упал бетонный забор
Пятнадцатилетняя девочка погибла в подмосковной Балашихе, после того как на нее упала секция бетонного забора, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:17
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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балашиха
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Балашихе на ребенка упал бетонный забор

22:15 22.07.2020 (обновлено: 22:17 22.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка погибла в подмосковной Балашихе, после того как на нее упала секция бетонного забора, сообщает ГСУ СК по Московской области.
"22 июля на территории лесистой местности в микрорайоне Заря Балашихи под секцией бетонного забора обнаружено тело 15-летней девочки", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
По предварительным данным, девочка во время прогулки со сверстницами задела палку опоры конструкции, после чего секция упала на нее.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливается собственник территории и бетонного забора.
Машина скорой помощи
20 июля, 17:12
В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения
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Следственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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