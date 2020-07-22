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В индийском штате Керала могут ввести режим строгой изоляции
Индийский штат Керала может ввести строгий режим изоляции из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, за последние сутки в штате отмечен наибольший рост... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:11
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, керала, воз, индия, в мире

В индийском штате Керала могут ввести режим строгой изоляции

22:11 22.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Индийский штат Керала может ввести строгий режим изоляции из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, за последние сутки в штате отмечен наибольший рост числа заболеваний за сутки, более 1 тысячи случаев, сообщил главный министр штата Пинарай Виджаян.
В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его, вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться).
"Ранее мы ввели полную блокировку в штате. Нам известны такие точки зрения (о повторном введении изоляции). Хотя это еще не решено, я думаю, что мы должны будем это рассмотреть , - сказал Виджаян на брифинге.
Он отметил, что за сутки в Керале зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания COVID-19
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"Из новых случаев заболевания 226 были зарегистрированы в Тируванантапураме. Количество активных больных составляет 8 818", - сказал он.
Главный министр отметил, что 53 заразившихся находятся в отделении интенсивной терапии, девять человек - на аппарате искусственной вентиляции легких.
Согласно данным минздрава Индии, число заболевших коронавирусом в стране приближается к 1,2 миллиона человек, однако лечение требуется 411 тысячам человек. Более 753 тысяч человек выздоровели, более 28 тысяч человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКералаВОЗИндияВ мире
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