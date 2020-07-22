В индийском штате Керала могут ввести режим строгой изоляции

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Индийский штат Индийский штат Керала может ввести строгий режим изоляции из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, за последние сутки в штате отмечен наибольший рост числа заболеваний за сутки, более 1 тысячи случаев, сообщил главный министр штата Пинарай Виджаян.

В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его, вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться).

"Ранее мы ввели полную блокировку в штате. Нам известны такие точки зрения (о повторном введении изоляции). Хотя это еще не решено, я думаю, что мы должны будем это рассмотреть , - сказал Виджаян на брифинге.

Он отметил, что за сутки в Керале зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания COVID-19

"Из новых случаев заболевания 226 были зарегистрированы в Тируванантапураме. Количество активных больных составляет 8 818", - сказал он.

Главный министр отметил, что 53 заразившихся находятся в отделении интенсивной терапии, девять человек - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Согласно данным минздрава Индии, число заболевших коронавирусом в стране приближается к 1,2 миллиона человек, однако лечение требуется 411 тысячам человек. Более 753 тысяч человек выздоровели, более 28 тысяч человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.