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Пензенская область
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Свыше 30 пензенских фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду вручил сертификаты 36 победителям конкурса грантов на развитие фермерских хозяйств и кооперативов,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:07
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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353
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иван белозерцев, пензенская область, экономика

Свыше 30 пензенских фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств

22:05 22.07.2020 (обновлено: 22:07 22.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФермерское хозяйство
Фермерское хозяйство
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕНЗА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду вручил сертификаты 36 победителям конкурса грантов на развитие фермерских хозяйств и кооперативов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2020 году на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрено более 108 миллионов рублей. Еще порядка 52 миллионов будет направлено на развитие сельской кооперации. По итогам конкурсных отборов гранты получили 36 хозяйств", - говорится в сообщении.
Белозерцев отметил, что государственная поддержка важна для каждого из фермеров и для всего региона в целом. По его словам, фермерские хозяйства и кооперативы внесли немалый вклад в высокие показатели развития сельскохозяйственной сферы Пензенской области. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что в области имеется много возможностей для расширения поля деятельности.
"Сельское хозяйство Пензенской области развивается и будет развиваться. За пять лет мы ввели в севооборот 200 тысяч гектаров земли - брошенной, залесенной, которая сейчас начала работать. Я прошу тех, кто думает расширять подворье, учитывать то, что земля у нас еще есть, можно брать и работать", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Уточняется, что с 2014 года, благодаря государственным программам поддержки, в области организовано 264 крестьянских (фермерских) хозяйства и 58 семейных ферм, на эти цели выделено более одного миллиарда рублей из бюджета.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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