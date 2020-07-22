Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь

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Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.