https://ria.ru/20200722/1574751440.html
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
2020-07-22T22:04
2020-07-22T22:04
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
2020-07-22T22:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, китай, дети, видео, общество
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
2020-07-22T22:04
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PT0M58S
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.