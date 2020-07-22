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Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
2020-07-22T22:04
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, китай, дети, видео, общество
Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
2020-07-22T22:04
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Девятилетний мастер кунг-фу: практики боевых искусств в монастыре Шаолинь

22:04 22.07.2020
1769
Девятилетний монах Ай Ки демонстрирует навыки в кунг-фу, которым обучают в монастыре Шаолинь. Мальчик практикует боевые искусства уже на протяжении двух лет и мечтает стать звездой кунг-фу. Такие занятия учат детей превозмогать трудности, укрепляют тело и делают его гибким.
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Китай
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