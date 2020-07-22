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В Харькове задержали мужчину, сообщившего о захвате заложницы
Украинские правоохранители заявили в среду о задержании мужчины, который ранее заявил о захвате заложницы в Харькове, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:52
харьков
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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харьков, украина, в мире

В Харькове задержали мужчину, сообщившего о захвате заложницы

21:52 22.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители заявили в среду о задержании мужчины, который ранее заявил о захвате заложницы в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления полиции.
В среду пресс-служба областного управления Нацполиции Украины заявила, что правоохранители проверяют сообщение о захвате заложников, на место выехали полицейские. Позже в комментарии РИА Новости правоохранители уточнили, что данная информация не подтвердилась.
"Во время выезда по указанному гражданином адресу информация не нашла своего подтверждения. Сейчас 50-летний харьковчанин задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным полиции, мужчина сам позвонил и заявил о захвате здания по улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме содержится женщина.
"По адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. В домовладении оружия или взрывчатки полицейские не обнаружили", - добавили в полиции.
За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
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