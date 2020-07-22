Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574750697.html
Грызлов прокомментировал согласование мер по прекращению огня в Донбассе
Россия удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:51
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий козак
борис грызлов
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1400x0_80_0_0_14f097318fc1e438cdeebbb08e69a059.jpg
https://ria.ru/20200722/1574749579.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1400x0_80_0_0_14f097318fc1e438cdeebbb08e69a059.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1926_1400x0_80_0_0_3c9e629a7240d1edcbe3603e925ea9d1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_217:0:2264:2047_1400x0_80_0_0_6fa76e2d2313405f083051c7268d3fef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, борис грызлов, минск, оон, в мире

Грызлов прокомментировал согласование мер по прекращению огня в Донбассе

21:51 22.07.2020
1830
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам видеоконференции.
"Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.
"Только благодаря вмешательству непосредственно в работу трехсторонней контактной группы и твердой позиции Дмитрия Козака удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня", - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 21:37
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
2441102
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакБорис ГрызловМинскООНВ мире
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Харькове задержали мужчину, сообщившего о захвате заложницы
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Офис Зеленского прокомментировал договоренности о перемирии в Донбассе
Александр Винник
Прокуратура Парижа потребовала оставить Винника под стражей
Обмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020
Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР
Борис Грызлов
Грызлов: решение Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям
На станции Комсомольская радиальной линии Московского метрополитена
Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили
Сотрудник полиции
Полиция проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Подмосковье
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Разработка вакцины от коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В индийском штате Керала могут ввести режим строгой изоляции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Балашихе на ребенка упал бетонный забор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
Лента новостейМолния