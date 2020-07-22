Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили

Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро

Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро

"Движение на центральном участке Сокольнической линии (1) восстановлено... После случая на станции "Красные Ворота" необходима дополнительная проверка поезда. Движение на Сокольнической линии осуществляется с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.