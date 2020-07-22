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Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили
Движение на участке Сокольнической линии столичного метро, где на пути упал человек, восстановлено, но движение осуществляется с увеличенным интервалом,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:49
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общество
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москва, общество

Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили

21:49 22.07.2020
1572
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкНа станции "Комсомольская" радиальной линии Московского метрополитена
На станции Комсомольская радиальной линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на участке Сокольнической линии столичного метро, где на пути упал человек, восстановлено, но движение осуществляется с увеличенным интервалом, сообщает Московское метро в Twitter.
Ранее сообщалось, что движение поездов от станции метро "Комсомольская" до "Парка культуры" приостановлено в Москве из-за пассажира на путях. Также в пресс-службе ГУ МВД по Москве добавили, что мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро "Красные ворота".
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"Движение на центральном участке Сокольнической линии (1) восстановлено... После случая на станции "Красные Ворота" необходима дополнительная проверка поезда. Движение на Сокольнической линии осуществляется с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
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