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Тысячи россиян хотят вернуться на родину, заявили в МИД
Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:43
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353
60
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60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Тысячи россиян хотят вернуться на родину, заявили в МИД

15:30 22.07.2020 (обновлено: 21:43 22.07.2020)
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
"Я думаю, что еще тысячи", - сказал Волынкин в ответ на вопрос о том, сколько находящихся за рубежом граждан РФ хотят вернуться в страну.
По его словам, план по вывозу на ближайшие две недели сформирован. "Есть план на ближайшие две недели по вывозу российских граждан и граждан других государств", - сказал Волынкин.
Он отметил, что в этом контексте не может быть интересных и неинтересных стран вывоза. "Все точки интересные, все люди страдают, всем помогать надо", - добавил дипломат.
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"Цифра постоянно меняется, количество зарегистрированных на вывозные рейсы то падает, то растет. Могу сказать, что больше 300 тысяч вывезено, конечно, работа будет продолжаться", - сказал Волынкин.
С 16 по 20 июля проходило "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволил вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля - Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля - Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля - Иордания и, наконец, Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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