Тысячи россиян хотят вернуться на родину, заявили в МИД

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин

"Я думаю, что еще тысячи", - сказал Волынкин в ответ на вопрос о том, сколько находящихся за рубежом граждан РФ хотят вернуться в страну.

По его словам, план по вывозу на ближайшие две недели сформирован. "Есть план на ближайшие две недели по вывозу российских граждан и граждан других государств", - сказал Волынкин.

Он отметил, что в этом контексте не может быть интересных и неинтересных стран вывоза. "Все точки интересные, все люди страдают, всем помогать надо", - добавил дипломат.

"Цифра постоянно меняется, количество зарегистрированных на вывозные рейсы то падает, то растет. Могу сказать, что больше 300 тысяч вывезено, конечно, работа будет продолжаться", - сказал Волынкин.

Либерия, Гана, С 16 по 20 июля проходило "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволил вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки . Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля - Танзания Камерун ; 18 июля - Уганда Кения и снова Танзания; 19-20 июля - Иордания и, наконец, Москва