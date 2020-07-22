https://ria.ru/20200722/1574750127.html
Тысячи россиян хотят вернуться на родину, заявили в МИД
Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:30
2020-07-22T21:43
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1400x0_80_0_0_54af4a4905363a44feeec21b9bc70252.jpg
https://ria.ru/20200720/1574583450.html
https://ria.ru/20200721/1574644146.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1400x0_80_0_0_54af4a4905363a44feeec21b9bc70252.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1400x0_80_0_0_55b9bc4144f833f14c8d27b27c041c3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_188:0:1313:1125_1400x0_80_0_0_6f83157b881ec40fa4ba40e1d754c047.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Тысячи россиян хотят вернуться в страну из-за границы, соответствующая работа будет продолжена, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин
.
"Я думаю, что еще тысячи", - сказал Волынкин в ответ на вопрос о том, сколько находящихся за рубежом граждан РФ хотят вернуться в страну.
По его словам, план по вывозу на ближайшие две недели сформирован. "Есть план на ближайшие две недели по вывозу российских граждан и граждан других государств", - сказал Волынкин.
Он отметил, что в этом контексте не может быть интересных и неинтересных стран вывоза. "Все точки интересные, все люди страдают, всем помогать надо", - добавил дипломат.
"Цифра постоянно меняется, количество зарегистрированных на вывозные рейсы то падает, то растет. Могу сказать, что больше 300 тысяч вывезено, конечно, работа будет продолжаться", - сказал Волынкин.
С 16 по 20 июля проходило "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволил вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки
. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля - Танзания
, Либерия
, Гана
, Камерун
; 18 июля - Уганда
, Кения
и снова Танзания; 19-20 июля - Иордания
и, наконец, Москва
.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.