Полиция проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские организовали проверку после того, как в Красногорске семилетнего мальчика покусала собака, гуляющая на свободном выгуле, пока хозяйка была на работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.