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Полиция проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Подмосковье
Подмосковные полицейские организовали проверку после того, как в Красногорске семилетнего мальчика покусала собака, гуляющая на свободном выгуле, пока хозяйка... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:40
эльмира хаймурзина
происшествия
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эльмира хаймурзина, происшествия

Полиция проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Подмосковье

21:40 22.07.2020
400
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские организовали проверку после того, как в Красногорске семилетнего мальчика покусала собака, гуляющая на свободном выгуле, пока хозяйка была на работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что в одном из дворов округа собака хаски покусала семилетнего мальчика, в результате чего он был отправлен в больницу с множественными травмами лица. Позднее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона рассказали РИА Новости, что во время инцидента хозяйка была на работе, а собаку выпустил сосед по коммунальной квартире.
"По данному факту сотрудниками УМВД проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
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