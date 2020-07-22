В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро "Красные ворота" в Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро "Красные ворота" в Москве

"На станции метро "Красные ворота" Сокольнической линии метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Там добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

В свою очередь в экстренных службах РИА Новости сообщили, что мужчина погиб, его тело извлекли из-под поезда.

"Остановка движения поездов составила 26 минут", - добавил собеседник агентства.

Ранее московский департамент транспорта сообщал, что из-за падения человека на рельсы остановлено движение от станции "Комсомольская" до "Парка культуры". Сейчас движение восстановлено.