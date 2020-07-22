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В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина
Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро "Красные ворота" в Москве. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:44
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина

21:40 22.07.2020 (обновлено: 21:44 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро "Красные ворота" в Москве.
"На станции метро "Красные ворота" Сокольнической линии метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Там добавили, что по факту происшествия проводится проверка.
В свою очередь в экстренных службах РИА Новости сообщили, что мужчина погиб, его тело извлекли из-под поезда.
"Остановка движения поездов составила 26 минут", - добавил собеседник агентства.
Ранее московский департамент транспорта сообщал, что из-за падения человека на рельсы остановлено движение от станции "Комсомольская" до "Парка культуры". Сейчас движение восстановлено.
Столичный департамент транспорта уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента необходима дополнительная проверка поезда. Поэтому движение на Сокольнической линии осуществляется с увеличенным интервалом.
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