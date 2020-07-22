Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу

Верховная рада Украины 15 июля назначила проведение местных выборов в стране на 25 октября. При этом они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. В парламентском постановлении подчеркивается, что голосование там сможет состояться только после вывода вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.

МИД ДНР подчеркнули, что это полностью противоречит Минским соглашениям.

Там также потребовали от Киева "принять на себя безоговорочные обязательства обеспечить изъятие всех противоречащих комплексу мер положений этого постановления", а также подтвердить полную приверженность всем без исключения требованиям и обязательствам, предусмотренным Минскими соглашениями.

"В ответ украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию, тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу контактной группы", — добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что, пока Киев не подтвердит свою готовность выполнять Комплекс мер, нет возможности что-либо обсуждать с ним и договариваться по любым вопросам.