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Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев заблокировал дальнейшую работу контактной группы, отказавшись объяснить свою позицию по выборам в Донбассе, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, в мире

Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу

21:37 22.07.2020 (обновлено: 23:29 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Киев заблокировал дальнейшую работу контактной группы, отказавшись объяснить свою позицию по выборам в Донбассе, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Верховная рада Украины 15 июля назначила проведение местных выборов в стране на 25 октября. При этом они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. В парламентском постановлении подчеркивается, что голосование там сможет состояться только после вывода вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.
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В МИД ДНР подчеркнули, что это полностью противоречит Минским соглашениям.
Там также потребовали от Киева "принять на себя безоговорочные обязательства обеспечить изъятие всех противоречащих комплексу мер положений этого постановления", а также подтвердить полную приверженность всем без исключения требованиям и обязательствам, предусмотренным Минскими соглашениями.
"В ответ украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию, тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу контактной группы", — добавили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что, пока Киев не подтвердит свою готовность выполнять Комплекс мер, нет возможности что-либо обсуждать с ним и договариваться по любым вопросам.
В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что обсуждение любых вопросов в условиях, когда парламент Украины "принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе Минских соглашений, лишены всякого смысла".
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныООНВ мире
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