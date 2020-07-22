СК проведет проверку после нападения собак на детей в Красногорске

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как собаки напали на двух детей в подмосковном Красногорске, сообщает ГСУСК по Московской области.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что в одном из дворов округа собака хаски покусала семилетнего мальчика, он попал в больницу с множественными травмами лица. В пресс-службе минсельхозпрода региона РИА Новости рассказали, что в момент инцидента хозяйки собаки не было дома, погулять пса выпустил ее сосед по коммунальной квартире. По данным ведомства, собака не привита против бешенства, ее поставят на карантин.
Также в Красногорске бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика, причинив травмы затылка и теменной части головы, он госпитализирован.
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки породы хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак", - говорится в сообщении.
Подмосковные полицейские также организовали проверки по этим инцидентам.
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