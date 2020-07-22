СК проведет проверку после нападения собак на детей в Красногорске

Также в Красногорске бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика, причинив травмы затылка и теменной части головы, он госпитализирован.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки породы хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак", - говорится в сообщении.