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СК проведет проверку после нападения собак на детей в Красногорске
Следователи организовали проверку после того, как собаки напали на двух детей в подмосковном Красногорске, сообщает ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:40
эльмира хаймурзина
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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эльмира хаймурзина, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

СК проведет проверку после нападения собак на детей в Красногорске

21:34 22.07.2020 (обновлено: 21:40 22.07.2020)
347
© Pixabay / Andr SommerhСобака
Собака
© Pixabay / Andr Sommerh
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как собаки напали на двух детей в подмосковном Красногорске, сообщает ГСУСК по Московской области.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что в одном из дворов округа собака хаски покусала семилетнего мальчика, он попал в больницу с множественными травмами лица. В пресс-службе минсельхозпрода региона РИА Новости рассказали, что в момент инцидента хозяйки собаки не было дома, погулять пса выпустил ее сосед по коммунальной квартире. По данным ведомства, собака не привита против бешенства, ее поставят на карантин.
Также в Красногорске бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика, причинив травмы затылка и теменной части головы, он госпитализирован.
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки породы хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак", - говорится в сообщении.
Подмосковные полицейские также организовали проверки по этим инцидентам.
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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