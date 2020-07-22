Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии

Храм Святой Софии - Айя-София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.