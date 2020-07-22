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Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили ситуацию со Святой Софией, подчеркнули исключительное культурное, духовное... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:31
ситуация вокруг собора святой софии
кириакос мицотакис
юнеско
владимир путин
греция
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в мире
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ситуация вокруг собора святой софии, кириакос мицотакис, юнеско, владимир путин, греция, турция, стамбул, в мире

Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии

21:31 22.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили ситуацию со Святой Софией, подчеркнули исключительное культурное, духовное значение этого уникального объекта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия", - говорится в сообщении.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ситуация вокруг собора Святой СофииКириакос МицотакисЮНЕСКОВладимир ПутинГрецияТурцияСтамбулВ мире
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