В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Его выступление транслировали в Twitter организации.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.

По последним данным ВОЗ, за время распространения заболевания в мире выявили более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.