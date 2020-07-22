https://ria.ru/20200722/1574748032.html
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:11
2020-07-22T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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Арсен Енгибаров
Это за бугром вакцину будут получать, а у нас, в России, покупать.
28
Vlad Ivanov
У нас в России это у кого? Вы вообще о чём? Или мути напустить?
15
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Его выступление транслировали в Twitter
организации.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.
Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.
По последним данным ВОЗ, за время распространения заболевания в мире выявили более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.