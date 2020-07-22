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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574748032.html
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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Это за бугром вакцину будут получать, а у нас, в России, покупать.
28
У нас в России это у кого? Вы вообще о чём? Или мути напустить?
15
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_069c13709aef5b3a5629ce9890b99203.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса

21:11 22.07.2020 (обновлено: 23:09 22.07.2020)
7148
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Его выступление транслировали в Twitter организации.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.
Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.
По последним данным ВОЗ, за время распространения заболевания в мире выявили более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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41737541
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
Это за бугром вакцину будут получать, а у нас, в России, покупать.
22 июля, 21:19
АЕАрсен Енгибаров
1102024
У нас в России это у кого? Вы вообще о чём? Или мути напустить?
22 июля, 22:16
Vlad Ivanov
1410000
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