https://ria.ru/20200722/1574747405.html
В Москве на красной ветке метро приостановили движение поездов
Движение поездов от станции метро "Комсомольская" до "Парка культуры" приостановлено в Москве из-за пассажира на путях, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:00
2020-07-22T21:00
москва
московский метрополитен
общество
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https://ria.ru/20200722/1574691173.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество