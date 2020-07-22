Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574747405.html
В Москве на красной ветке метро приостановили движение поездов
Движение поездов от станции метро "Комсомольская" до "Парка культуры" приостановлено в Москве из-за пассажира на путях, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:00
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149449/49/1494494906_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_314fd8690f885565f8e2f032161bd54c.jpg
https://ria.ru/20200722/1574691173.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149449/49/1494494906_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_314fd8690f885565f8e2f032161bd54c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149449/49/1494494906_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_36627bb90ec5bc51e6dc5c4510902e2b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149449/49/1494494906_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_ba4048804a0fbe74f9c37bdbbae867a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московский метрополитен, общество

В Москве на красной ветке метро приостановили движение поездов

21:00 22.07.2020
3002
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоезд на станции метро "Спортивная" в Москве
Поезд на станции метро Спортивная в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение поездов от станции метро "Комсомольская" до "Парка культуры" приостановлено в Москве из-за пассажира на путях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Отмечается, что в обратном направлении интервалы движения поездов увеличены.
"На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути", - говорится в сообщении.
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
Вчера, 08:45
На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро
000547
Обсудить 0
МоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Капельница в детской больнице
В Красногорске рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака
На станции Комсомольская радиальной линии Московского метрополитена
Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК с 2007 года раскрыл более 86 тысяч преступлений прошлых лет
Руки в наручниках
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Врачи в госпитале COVID-19
В России более 8,3 тысячи военных вылечились от COVID-19
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Назначена дата предварительного слушания дела Ефремова
Вакцина от коронавируса
Почти 140 тысяч американцев готовы испытать на себе вакцину от COVID-19
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа
Женщина за рулем
В Приднестровье ввели штрафы за использование телефона за рулем
Разработка вакцины от коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
Лента новостейМолния