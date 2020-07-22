https://ria.ru/20200722/1574747316.html
В Красногорске рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака
Состояние ребенка, которого покусала собака в подмосковном Красногорске, оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:59
2020-07-22T20:59
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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красногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состояние ребенка, которого покусала собака в подмосковном Красногорске, оценивается как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости пресс-служба муниципалитета.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина
сообщила в своем Instagram
-аккаунте, что во дворе округа собака хаски покусала семилетнего мальчика, в результате чего он был отправлен в больницу с множественными травмами лица.
"Операцию закончили. Сейчас ребенка будят, после этого переводят в детское хирургическое отделение. Состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Минсельхозпрода региона РИА Новости рассказали, что в момент инцидента хозяйки собаки не было дома, погулять пса выпустил ее сосед по коммунальной квартире. По данным ведомства, собака не привита против бешенства, ее поставят на карантин.