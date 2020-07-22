В Красногорске рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака

"Операцию закончили. Сейчас ребенка будят, после этого переводят в детское хирургическое отделение. Состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минсельхозпрода региона РИА Новости рассказали, что в момент инцидента хозяйки собаки не было дома, погулять пса выпустил ее сосед по коммунальной квартире. По данным ведомства, собака не привита против бешенства, ее поставят на карантин.