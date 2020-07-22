СК с 2007 года раскрыл более 86 тысяч преступлений прошлых лет

В 2007 году Следственный комитет был организован при прокуратуре РФ, однако с 2011 года Следственный комитет РФ (СК РФ) существует как федеральный государственный орган.

"За время существования Следственного комитета нам удалось раскрыть более 86 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 8,5 тысяч убийств, 4 тысячи половых преступлений", - добавил Сазонов.