СК с 2007 года раскрыл более 86 тысяч преступлений прошлых лет

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 86 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 8,5 тысяч дел об убийствах, раскрыто за время существования Следственного комитета РФ, с 2007 года, рассказал замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ, генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов.
В 2007 году Следственный комитет был организован при прокуратуре РФ, однако с 2011 года Следственный комитет РФ (СК РФ) существует как федеральный государственный орган.
"С момента образования Следственного комитета раскрытие преступлений прошлых лет стало одной из приоритетных задач нашего органа. Потому что в 2007 году, когда образовался СК, из органов прокуратуры нам было передано более 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет и среди них 94,5 тысячи - убийств", - сказал Сазонов в эфире радиостанции "Вести.фм".
"За время существования Следственного комитета нам удалось раскрыть более 86 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 8,5 тысяч убийств, 4 тысячи половых преступлений", - добавил Сазонов.
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