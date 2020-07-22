В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Ранее в понедельник ГСУ СК сообщило, что тело 90-летней женщины со множественными ранениями было найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве 19 июля. Возбуждено дело по статье "Убийство". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей является доцент ВГИК Ида Шур.