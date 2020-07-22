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В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:23
следственный комитет россии (ск рф)
вгик
александр бастрыкин
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), вгик, александр бастрыкин, москва, происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

20:48 22.07.2020 (обновлено: 21:23 22.07.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в понедельник ГСУ СК сообщило, что тело 90-летней женщины со множественными ранениями было найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве 19 июля. Возбуждено дело по статье "Убийство". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей является доцент ВГИК Ида Шур.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отмечается в сообщении.
Также на сайте ГУ МВД по Москве добавляется, что подозреваемая, которую установили сотрудники полиции, 1951 года рождения.
Шур начала работать во ВГИК более 60 лет назад, после окончания Московской консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИК, вела мастер-классы и концерты.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВГИКАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
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