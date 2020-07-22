Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей

Согласно решению Пресненского суда Москвы, шоумен должен выплатить Ольге Владимиру Фриске треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации " Русфонд ", выделившей эту сумму на лечение певицы от рака. Родители артистки вернули фонду более 21 миллиона рублей.

Ответчиками по иску организации выступали Ольга и Владимир, сам Шепелев и его несовершеннолетний сын от Фриске Платон.

После погашения задолженности родители Фриске потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от денег, уплаченных фонду.

Телеведущий предъявил тестю с тещей ответные материальные требования в размере 10,1 миллиона рублей — треть от суммы, которую они сняли со счета Жанны вместе с процентами. С его точки зрения, эти деньги должны принадлежать Платону.

Пресненский суд рассматривал обе претензии в одном процессе. Как выяснилось на заседании, Шепелев предложил родителям Фриске мировое соглашение, но те отказались.

Как заявил представитель журналиста, Шепелев был уверен, что вся собранная фондом сумма была потрачена на нужды певицы. По его словам, он узнал о том, что мать артистки снимала деньги со счета за две недели до смерти Фриске, уже после рассмотрения дела судом.

"Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их "сберегли для внука", — цитирует адвоката Шепелева "МК".

В свою очередь, Ольга Фриске подчеркнула, что снимала деньги по просьбе дочери. Она утверждает, что передала их певице, которая потратила средства по своему усмотрению.

"С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать?" — парировал адвокат Шепелева.

Юрист добавил, что родители Фриске держали эти деньги у себя. Однако приставы не обнаружили средств ни на счетах Ольги и Владимира, ни на счетах Жанны.

Выслушав представителей обеих сторон, суд вынес решение в пользу родителей певицы.