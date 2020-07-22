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Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей
Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей. Об этом сообщает "МК". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:37
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
русфонд
пресненский суд г. москвы
жанна фриске
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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шоу-бизнес, дмитрий шепелев, русфонд, пресненский суд г. москвы, жанна фриске, москва, происшествия

Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей

20:38 22.07.2020 (обновлено: 21:37 22.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2019" в Московском театре мюзикла
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей. Об этом сообщает "МК".
Согласно решению Пресненского суда Москвы, шоумен должен выплатить Ольге и Владимиру Фриске треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации "Русфонд", выделившей эту сумму на лечение певицы от рака. Родители артистки вернули фонду более 21 миллиона рублей.
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Ответчиками по иску организации выступали Ольга и Владимир, сам Шепелев и его несовершеннолетний сын от Фриске Платон.
После погашения задолженности родители Фриске потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от денег, уплаченных фонду.
Телеведущий предъявил тестю с тещей ответные материальные требования в размере 10,1 миллиона рублей — треть от суммы, которую они сняли со счета Жанны вместе с процентами. С его точки зрения, эти деньги должны принадлежать Платону.
Пресненский суд рассматривал обе претензии в одном процессе. Как выяснилось на заседании, Шепелев предложил родителям Фриске мировое соглашение, но те отказались.
Как заявил представитель журналиста, Шепелев был уверен, что вся собранная фондом сумма была потрачена на нужды певицы. По его словам, он узнал о том, что мать артистки снимала деньги со счета за две недели до смерти Фриске, уже после рассмотрения дела судом.
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"Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их "сберегли для внука", — цитирует адвоката Шепелева "МК".
В свою очередь, Ольга Фриске подчеркнула, что снимала деньги по просьбе дочери. Она утверждает, что передала их певице, которая потратила средства по своему усмотрению.
"С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать?" — парировал адвокат Шепелева.
Юрист добавил, что родители Фриске держали эти деньги у себя. Однако приставы не обнаружили средств ни на счетах Ольги и Владимира, ни на счетах Жанны.
Выслушав представителей обеих сторон, суд вынес решение в пользу родителей певицы.
В 2017 году суд вынес решение о взыскании с Ольги и Владимира Фриске более 21 миллиона рублей, выделенных "Русфондом" на лечение певицы и не израсходованных по назначению. Летом 2019 года благотворительная организация сообщила, что долг полностью выплачен.
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Шоу-бизнесДмитрий ШепелевРусфондПресненский суд г. МосквыЖанна ФрискеМоскваПроисшествия
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