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В Израиле за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 2136 и составило к вечеру среды 55 695, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:37
2020-07-22T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире