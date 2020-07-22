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В Израиле за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 2136 и составило к вечеру среды 55 695, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:37
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом

20:37 22.07.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 2136 и составило к вечеру среды 55 695, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 430, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава, на текущий момент в стране больны 32 060 человек, в тяжелом состоянии находятся 273 пациента, из них 78 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 23 205 человек уже выздоровели.
Из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажёрных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия Кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКнессет ИзраиляИзраильВ мире
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