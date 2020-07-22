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Путин обсудил с премьером Греции ситуацию в Восточном Средиземноморье
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду днем разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба греческого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:30
ситуация вокруг собора святой софии
кириакос мицотакис
владимир путин
греция
в мире
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РИА Новости
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353
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ситуация вокруг собора святой софии, кириакос мицотакис, владимир путин, греция, в мире

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию в Восточном Средиземноморье

20:36 22.07.2020 (обновлено: 21:30 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Грецию
Визит президента РФ В. Путина в Грецию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду днем разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба греческого премьера.
"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, что является вызовом для всего православного мира", – говорится в сообщении.
Собор Святой Софии в Стамбуле
17 июля, 14:18Религия и мировоззрение
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Ситуация вокруг собора Святой СофииКириакос МицотакисВладимир ПутинГрецияВ мире
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