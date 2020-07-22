https://ria.ru/20200722/1574746018.html
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию в Восточном Средиземноморье
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду днем разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба греческого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:36
2020-07-22T21:30
ситуация вокруг собора святой софии
кириакос мицотакис
владимир путин
греция
в мире
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3
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг собора святой софии, кириакос мицотакис, владимир путин, греция, в мире