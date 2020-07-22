https://ria.ru/20200722/1574745987.html
Назначена дата предварительного слушания дела Ефремова
Пресненский суд Москвы на 29 июля назначил предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:35
2020-07-22T20:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:148:2478:1542_1400x0_80_0_0_96b613ac2ae45bd8f91a7b01206e6526.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574728028.html
https://ria.ru/20200722/1574744161.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:148:2478:1542_1400x0_80_0_0_96b613ac2ae45bd8f91a7b01206e6526.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_113:0:2365:1689_1400x0_80_0_0_ae0fe9a30674e2d7e13c0bb10d6417f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_395:0:2084:1689_1400x0_80_0_0_fb9e334442fa7ec84fe0c164b716077f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Пресненский суд Москвы на 29 июля назначил предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова
, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", - сообщили агентству.
Согласно УПК, предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский
сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".