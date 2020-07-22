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Назначена дата предварительного слушания дела Ефремова
Пресненский суд Москвы на 29 июля назначил предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Назначена дата предварительного слушания дела Ефремова

20:35 22.07.2020 (обновлено: 20:39 22.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 29 июля назначил предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", - сообщили агентству.
Согласно УПК, предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 16:17
Стали известны прошлые громкие приговоры судьи по делу Ефремова
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Вчера, 19:53
Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
1911001
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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