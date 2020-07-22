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В Приднестровье ввели штрафы за использование телефона за рулем
Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение административной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:40
2020-07-22T20:40
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение административной ответственности за использование телефона во время управления автомобилем, сообщила парламентская пресс-служба.
"Законопроект направлен на снижение аварийности на дорогах. Большое количество ДТП происходит из-за разговоров по телефону во время движения", – отметила вице-спикер парламента, глава парламентского комитета по законодательству Галина Антюфеева.
По ее словам, запрет на использование телефона прописан с 2017 года в Правилах дорожного движения ПМР, однако некоторые водители пренебрегали им. Авторы поправок к КоАП считают: введение админответственности будет дисциплинировать водителей.
Теперь за первое правонарушение предусмотрен штраф в размере 92 приднестровских рублей (6 долларов США
), а за повторное – 552 рубля (34 доллара).
При этом, правонарушения не будут фиксироваться видеокамерами системы "Безопасный город". Факт использования телефона будет устанавливать инспектор ГАИ при участии свидетелей, уточняется в сообщении.
По данным МВД, порядка 25% ДТП в республике происходят из-за разговоров по телефону и переписок в мессенджерах за рулем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.