В Приднестровье ввели штрафы за использование телефона за рулем

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение административной ответственности за использование телефона во время управления автомобилем, сообщила парламентская пресс-служба.

"Законопроект направлен на снижение аварийности на дорогах. Большое количество ДТП происходит из-за разговоров по телефону во время движения", – отметила вице-спикер парламента, глава парламентского комитета по законодательству Галина Антюфеева.

По ее словам, запрет на использование телефона прописан с 2017 года в Правилах дорожного движения ПМР, однако некоторые водители пренебрегали им. Авторы поправок к КоАП считают: введение админответственности будет дисциплинировать водителей.

Теперь за первое правонарушение предусмотрен штраф в размере 92 приднестровских рублей (6 долларов США ), а за повторное – 552 рубля (34 доллара).

При этом, правонарушения не будут фиксироваться видеокамерами системы "Безопасный город". Факт использования телефона будет устанавливать инспектор ГАИ при участии свидетелей, уточняется в сообщении.

По данным МВД, порядка 25% ДТП в республике происходят из-за разговоров по телефону и переписок в мессенджерах за рулем.