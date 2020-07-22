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https://ria.ru/20200722/1574745588.html
В Турции за сутки 902 человека заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 902, это наименьший показатель с 6 июня, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции за сутки 902 человека заболели COVID-19

20:25 22.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 902, это наименьший показатель с 6 июня, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 902 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 222 402. Умерли 19 больных, всего умерших – 5545. Вылечились сегодня 1203 пациентов, всего - 205 214", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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