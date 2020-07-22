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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:21
набережные челны
происшествия
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353
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60
набережные челны, происшествия

Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

20:21 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации МВД по Татарстану, около 18.00 на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского в Набережных Челнах столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Honda Accord. Ведомство сообщало о трех пострадавших.
"Всего пострадавших в ДТП – восемь человек, детей среди них нет. Погибших нет. Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что по ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Набережных Челнах организована прокурорская проверка. Как отмечается, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие ДТП, соответствие улично-дорожной сети в месте столкновения транспортных средств нормативным требованиям, соблюдение порядка допуска водителя к пассажирской перевозке, а автобуса – обязательным требованиям безопасности.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 13:02
В ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек
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Набережные ЧелныПроисшествия
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