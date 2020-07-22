Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

По информации МВД по Татарстану, около 18.00 на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского в Набережных Челнах столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Honda Accord. Ведомство сообщало о трех пострадавших.

"Всего пострадавших в ДТП – восемь человек, детей среди них нет. Погибших нет. Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.