https://ria.ru/20200722/1574745385.html
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:21
2020-07-22T20:21
набережные челны
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574710825.html
набережные челны
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости.
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель"
и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации МВД по Татарстану, около 18.00 на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского в Набережных Челнах столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Honda Accord. Ведомство сообщало о трех пострадавших.
"Всего пострадавших в ДТП – восемь человек, детей среди них нет. Погибших нет. Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что по ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Набережных Челнах организована прокурорская проверка. Как отмечается, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие ДТП, соответствие улично-дорожной сети в месте столкновения транспортных средств нормативным требованиям, соблюдение порядка допуска водителя к пассажирской перевозке, а автобуса – обязательным требованиям безопасности.