https://ria.ru/20200722/1574745320.html
Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:17
2020-07-22T21:40
посольство рф в сша
портленд
сша
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574712742.html
https://ria.ru/20200722/1574720724.html
miguel dios
Какая нота когда разгон демонстрации и метелят всех без разбора. Очередная позиция обиженных. "Журналисты" сами попали туда. В Хабаровске не бьют никого. Но они туда не поехали...
130
kumalisska
Больше нот, больше мидовского ноя, ребята! Так нас точно зауважают!!!
61
59
портленд
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
посольство рф в сша, портленд, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.
Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.
По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации, чтобы защитить права и свободы сотрудников прессы.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик
призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов со стороны правоохранительных органов или протестующих.