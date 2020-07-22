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Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:40
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Какая нота когда разгон демонстрации и метелят всех без разбора. Очередная позиция обиженных. "Журналисты" сами попали туда. В Хабаровске не бьют никого. Но они туда не поехали...
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Больше нот, больше мидовского ноя, ребята! Так нас точно зауважают!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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посольство рф в сша, портленд, сша, в мире

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

20:17 22.07.2020 (обновлено: 21:40 22.07.2020)
6130
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.
Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
Протесты в Портленде
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Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США

"Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации, чтобы защитить права и свободы сотрудников прессы.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов со стороны правоохранительных органов или протестующих.
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Посольство РФ в СШАПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая нота когда разгон демонстрации и метелят всех без разбора. Очередная позиция обиженных. "Журналисты" сами попали туда. В Хабаровске не бьют никого. Но они туда не поехали...
22 июля, 20:43
mdmiguel dios
89120137
Больше нот, больше мидовского ноя, ребята! Так нас точно зауважают!!!
22 июля, 21:09
kumalisska
31702021
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