Демократы в конгрессе хотят помешать Трампу помиловать самого себя

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса Джейми Раскин внес поправку в законопроект демократов, которая запрещает президенту Член палаты представителей конгресса Джейми Раскин внес поправку в законопроект демократов, которая запрещает президенту США миловать самого себя.

Президент CША имеет конституционное право миловать и сокращать сроки заключения. Президент Дональд Трамп вызвал возмущение демократов, отменив тюремный срок своему давнему другу и неформальному советнику Роджеру Стоуну

"Помилование, которое президент предоставит самому себе, ничтожно и не имеет силы, а также не лишает суды юрисдикции и не дает президенту никакого иммунитета от расследования или уголовного преследования", - говорится в поправке Раскина.

"Важно, чтобы конгресс прояснил прямо сейчас: никакой президент от какой бы то ни было партии не может использовать свои полномочия по помилованию, чтобы помиловать самого себя или сократить себе тюремный срок", - говорится в письменном заявлении Раскина.

Поправка внесена к законопроекту, который предполагает подчинить президентское помилование нормам закона о взятке. Также законопроект требует от минюста информировать конгресс обо всех деталях помилований и в особенности о том, связано ли помилование с друзьями и родственниками президента.

Даже если данный законопроект будет принят конгрессом и преодолеет угрозу президентского вето, он наверняка будет оспорен в суде как неконституционный. Конституция США говорит, что президенту "предоставлено право отсрочки исполнения приговоров и помилования за преступления против Соединенных Штатов, за исключением дел по импичменту". Больше никаких ограничений права помилования в основном законе нет.

Демократы вели целый ряд расследований против Трампа и объявили ему импичмент в 2019 году в палате представителей, однако сенат Трампа оправдал.

В прошлом ни один президент не пытался помиловать самого себя. Однако президент Ричард Никсон , уйдя в отставку из-за Уотергейтского скандала, воспользовался помилованием своего преемника Джеральда Форда . Во время того скандала минюст США официально заявил, что, по его мнению, президент не может помиловать самого себя, однако это мнение не было пока подтверждено Верховным судом, который играет роль арбитра в конституционных вопросах.

Трамп отменил тюремный и испытательный срок, а также штраф для своего друга Роджера Стоуна, однако судимость с него не снял.

Стоуна ранее осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера . Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить своего друга Трампа. Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым.