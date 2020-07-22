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Демократы в конгрессе хотят помешать Трампу помиловать самого себя
Член палаты представителей конгресса Джейми Раскин внес поправку в законопроект демократов, которая запрещает президенту США миловать самого себя. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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дональд трамп, роберт мюллер, джеральд форд, москва, демократическая партия сша, сша, в мире

Демократы в конгрессе хотят помешать Трампу помиловать самого себя

20:11 22.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса Джейми Раскин внес поправку в законопроект демократов, которая запрещает президенту США миловать самого себя.
Президент CША имеет конституционное право миловать и сокращать сроки заключения. Президент Дональд Трамп вызвал возмущение демократов, отменив тюремный срок своему давнему другу и неформальному советнику Роджеру Стоуну.
"Помилование, которое президент предоставит самому себе, ничтожно и не имеет силы, а также не лишает суды юрисдикции и не дает президенту никакого иммунитета от расследования или уголовного преследования", - говорится в поправке Раскина.
"Важно, чтобы конгресс прояснил прямо сейчас: никакой президент от какой бы то ни было партии не может использовать свои полномочия по помилованию, чтобы помиловать самого себя или сократить себе тюремный срок", - говорится в письменном заявлении Раскина.
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Поправка внесена к законопроекту, который предполагает подчинить президентское помилование нормам закона о взятке. Также законопроект требует от минюста информировать конгресс обо всех деталях помилований и в особенности о том, связано ли помилование с друзьями и родственниками президента.
Даже если данный законопроект будет принят конгрессом и преодолеет угрозу президентского вето, он наверняка будет оспорен в суде как неконституционный. Конституция США говорит, что президенту "предоставлено право отсрочки исполнения приговоров и помилования за преступления против Соединенных Штатов, за исключением дел по импичменту". Больше никаких ограничений права помилования в основном законе нет.
Демократы вели целый ряд расследований против Трампа и объявили ему импичмент в 2019 году в палате представителей, однако сенат Трампа оправдал.
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В прошлом ни один президент не пытался помиловать самого себя. Однако президент Ричард Никсон, уйдя в отставку из-за Уотергейтского скандала, воспользовался помилованием своего преемника Джеральда Форда. Во время того скандала минюст США официально заявил, что, по его мнению, президент не может помиловать самого себя, однако это мнение не было пока подтверждено Верховным судом, который играет роль арбитра в конституционных вопросах.
Трамп отменил тюремный и испытательный срок, а также штраф для своего друга Роджера Стоуна, однако судимость с него не снял.
Стоуна ранее осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить своего друга Трампа. Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым.
Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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Дональд ТрампРоберт МюллерДжеральд ФордМоскваДемократическая партия СШАСШАВ мире
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