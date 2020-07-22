https://ria.ru/20200722/1574744780.html
Приказы о соблюдении мер по перемирию в Донбассе вступят в силу с 27 июля
Приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:06
2020-07-22T20:06
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ba4967744473f98625bd873c98aa93b5.jpg
https://ria.ru/20200722/1574722505.html
1
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ba4967744473f98625bd873c98aa93b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_16b2d2a97764b3afbb2339b8f8e760da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_185069fcae04d8198cfbe090488d662f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире