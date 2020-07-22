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Приказы о соблюдении мер по перемирию в Донбассе вступят в силу с 27 июля
Приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:06
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Приказы о соблюдении мер по перемирию в Донбассе вступят в силу с 27 июля

20:06 22.07.2020
576
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в МИД ДНР заявили, что контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по контролю за прекращением огня в Донбассе.
"С понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства вооруженных формирований Украины и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Военнослужащие в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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