ООН призвала расследовать любые случаи притеснения журналистов

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.