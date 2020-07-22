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ООН призвала расследовать любые случаи притеснения журналистов
Любые случаи притеснения журналистов – со стороны правоохранительных органов или протестующих, должны быть расследованы, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:56
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353
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медиавойны, стефан дюжаррик, портленд, оон, в мире

ООН призвала расследовать любые случаи притеснения журналистов

19:56 22.07.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Любые случаи притеснения журналистов – со стороны правоохранительных органов или протестующих, должны быть расследованы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
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"У меня нет деталей инцидента. Но очевидно, у журналистов повсюду должна быть возможность выполнять свою работу и не подвергаться преследованиям – будь то со стороны правоохранительных органов или протестующих. Любой случай притеснения журналистов должен быть полностью расследован", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова реакция ООН на инцидент с российскими журналистами.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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