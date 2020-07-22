В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Между военными США и России на востоке Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах, сообщил в среду журналистам заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

"В восточной Сирии на тактическом уровне, на уровне солдат-солдат всегда есть риск возникновения недопонимания. У нас не было действительно значительных противодействий между нашими силами. Мы следим за этим очень внимательно ", - признал он.

Так он ответил на вопрос о том, насколько часто происходят инциденты между российскими и американскими военными, такие как блокирование продвижения техники на дорогах или преследование патрулей. Видеозапись одного из таких эпизодов появилась недавно в российском интернете. Там американский патруль преследовал российский, в результате российская техника заблокировала движение американской, а солдат через переводчика передал просьбу американцам не преследовать их больше. В этой связи генерал-майор подчеркнул важность следования протоколам предотвращения конфликтов.

"То, что вы, видимо, называете преследованием, это не абсолютно профессиональное поведение между русскими и американцами, это происходит в редких случаях. В основном русские соблюдают действующие протоколы… И очень редко бывает, что недопонимание приводит к повышенным эмоциям", - добавил Экман.

По его словам, в этих редких случаях американские военные действуют по правилу "реши конфликтную ситуацию и вернись на следующий день".

"Русские силы и силы коалиции перемещаются по одним и тем же местам. Контакт на самом деле происходит очень часто. В воздухе и на земле. Честно говоря, наши силы привыкли к действиям в непосредственной близости друг к другу. Цель при этом – избегание конфликтов и сюрпризов", - отметил военный.

Пока, по его словам, конфликтных ситуаций удается избежать.