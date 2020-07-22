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Война в Сирии
https://ria.ru/20200722/1574744112.html
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:51
война в сирии
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РИА Новости
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353
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война в сирии, ввс сша, сирия, в мире

В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии

19:51 22.07.2020
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© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах, сообщил в среду журналистам заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
"В восточной Сирии на тактическом уровне, на уровне солдат-солдат всегда есть риск возникновения недопонимания. У нас не было действительно значительных противодействий между нашими силами. Мы следим за этим очень внимательно ", - признал он.
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Так он ответил на вопрос о том, насколько часто происходят инциденты между российскими и американскими военными, такие как блокирование продвижения техники на дорогах или преследование патрулей. Видеозапись одного из таких эпизодов появилась недавно в российском интернете. Там американский патруль преследовал российский, в результате российская техника заблокировала движение американской, а солдат через переводчика передал просьбу американцам не преследовать их больше. В этой связи генерал-майор подчеркнул важность следования протоколам предотвращения конфликтов.
"То, что вы, видимо, называете преследованием, это не абсолютно профессиональное поведение между русскими и американцами, это происходит в редких случаях. В основном русские соблюдают действующие протоколы… И очень редко бывает, что недопонимание приводит к повышенным эмоциям", - добавил Экман.
По его словам, в этих редких случаях американские военные действуют по правилу "реши конфликтную ситуацию и вернись на следующий день".
"Русские силы и силы коалиции перемещаются по одним и тем же местам. Контакт на самом деле происходит очень часто. В воздухе и на земле. Честно говоря, наши силы привыкли к действиям в непосредственной близости друг к другу. Цель при этом – избегание конфликтов и сюрпризов", - отметил военный.
Пока, по его словам, конфликтных ситуаций удается избежать.
"Так что нас беспокоит не количество инцидентов. Наша цель – соблюдение протоколов избегания конфликтов и чтобы ни один из таких контактов не привел к эскалации. И по большей части это происходит очень успешно", - сказал Экман.
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