Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
Югра к среде оставалась единственным регионом страны, который находился на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В минувшую пятницу глава округа Наталья Комарова заявила, что динамика показателей по коронавирусу позволяет Югре перейти к постепенному снятию данных ограничений.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой округ выходит на первый этап снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении оперштаба.
В частности, в регионе можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее пяти метров. Кроме того, разрешены совместные прогулки аналогичными группами на улице без посещения мест массового пребывания.
"Режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа включительно", - подчеркивается также в сообщении.
В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 14,6 тысячи человек, выздоровели почти 10 тысяч человек, скончались 112 пациентов с COVID-19.
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