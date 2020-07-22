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Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:49
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коронавирус в россии
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ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
наталья комарова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, наталья комарова, общество

Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

19:49 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
Югра к среде оставалась единственным регионом страны, который находился на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В минувшую пятницу глава округа Наталья Комарова заявила, что динамика показателей по коронавирусу позволяет Югре перейти к постепенному снятию данных ограничений.
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"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой округ выходит на первый этап снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении оперштаба.
В частности, в регионе можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее пяти метров. Кроме того, разрешены совместные прогулки аналогичными группами на улице без посещения мест массового пребывания.
"Режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа включительно", - подчеркивается также в сообщении.
В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 14,6 тысячи человек, выздоровели почти 10 тысяч человек, скончались 112 пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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