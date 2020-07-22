Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

В частности, в регионе можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее пяти метров. Кроме того, разрешены совместные прогулки аналогичными группами на улице без посещения мест массового пребывания.