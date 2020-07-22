Эксперт считает опасным повышение скоростного лимита на платных трассах

"В принципе, наши дороги первой категории рассчитаны на скорость до 150 километров в час, но я считаю, что не надо, хотя бы из-за того, что у нас есть сейчас нештрафуемый лимит 20 километров в час, в итоге получаем 170 километров в час, а это очень опасно. Я считаю, что 130 километров в час - это максимальная скорость, которую можно разрешать на трассах", - сказал собеседник агентства.