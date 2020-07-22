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Эксперт считает опасным повышение скоростного лимита на платных трассах
Повышение скоростного лимита на некоторых участках скоростных платных автотрасс России до 150 километров в час опасно наличием нештрафуемого порога в 20... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:11
автостат
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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автостат, авто, марат хуснуллин, госдума рф, общество

Эксперт считает опасным повышение скоростного лимита на платных трассах

19:46 22.07.2020 (обновлено: 20:11 22.07.2020)
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© Depositphotos / Luis ViegasАвтомобиль на скоростной магистрали
Автомобиль на скоростной магистрали
© Depositphotos / Luis Viegas
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Повышение скоростного лимита на некоторых участках скоростных платных автотрасс России до 150 километров в час опасно наличием нештрафуемого порога в 20 километров в час, который вкупе с повышенным лимитом позволит ездить на скорости 170 километров в час, считает партнер "Автостата" и шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто.
Ранее 22 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение об увеличении скоростного лимита со 130 километров в час до 150 километров в час на участках скоростных платных трасс может быть принято в течение ближайшего месяца.
"В принципе, наши дороги первой категории рассчитаны на скорость до 150 километров в час, но я считаю, что не надо, хотя бы из-за того, что у нас есть сейчас нештрафуемый лимит 20 километров в час, в итоге получаем 170 километров в час, а это очень опасно. Я считаю, что 130 километров в час - это максимальная скорость, которую можно разрешать на трассах", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что даже в случае, если Госдума примет поправки, разрешающие расширить скоростной лимит до 150 километров в час, все равно, конечное решение за региональной администрацией и компанией, эксплуатирующей дорогу, потому что они отвечают за безопасность на дороге.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Вчера, 11:46
"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
9130011
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АвтостатАвтоМарат ХуснуллинГосдума РФОбщество
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