В Татарстане в ДТП с маршруткой пострадали три человека

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в среду вечером в Набережных Челнах, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в МВД по Микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в среду вечером в Набережных Челнах, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану

"Около 18.00 часов на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского столкнулись микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль Honda Accord. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавшим оказывается первая помощь, при необходимости они будут госпитализированы. На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.