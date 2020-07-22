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В Татарстане в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в среду вечером в Набережных Челнах, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:41
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане в ДТП с маршруткой пострадали три человека

19:41 22.07.2020
192
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в среду вечером в Набережных Челнах, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
"Около 18.00 часов на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского столкнулись микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль Honda Accord. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
По его информации, пострадавшим оказывается первая помощь, при необходимости они будут госпитализированы. На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как уточнили в прокуратуре Татарстана, по ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Набережных Челнах организована прокурорская проверка.
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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