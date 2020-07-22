https://ria.ru/20200722/1574743522.html
В Татарстане в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в среду вечером в Набережных Челнах, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:41
2020-07-22T19:41
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574735013.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), происшествия