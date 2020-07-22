Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574743467.html
В Индии рассказали о результатах испытания "Фавипиравира" против COVID-19
Третья фаза испытаний противовирусного лекарства "Фавипиравир" доказала его пользу при лечении пациентов с коронавирусом в легкой и средней степени тяжести,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_00384007fb04a9e3f206e3e87c6b4ba4.jpg
https://ria.ru/20200620/1573230954.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_00384007fb04a9e3f206e3e87c6b4ba4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_261d4a2eb6b8ab3914f13cdf78f0ecd3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_517:0:2565:2048_1400x0_80_0_0_716a2c423f00df7daafeeda492c1faf6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, индия, в мире

В Индии рассказали о результатах испытания "Фавипиравира" против COVID-19

19:40 22.07.2020
1353
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Третья фаза испытаний противовирусного лекарства "Фавипиравир" доказала его пользу при лечении пациентов с коронавирусом в легкой и средней степени тяжести, сообщила индийская компания Glenmark Pharmaceuticals.
Третья фаза исследования обычно подразумевает рандомизированные контролируемые исследования с участием большого числа пациентов. В ходе этой фазы проверяется безопасность и эффективность исследуемого препарата, а также изучается его эффективность в зависимости от дозы.
В исследовании приняли участие 150 человек. Принимавшие препарат пациенты достигали "клинического излечения" – нормализации клинических признаков, таких как температура, насыщение крови кислородом и частота дыхания - в среднем в течение трех дней, на 40% быстрее, чем в контрольной группе, где пациентам потребовалось на это пять дней.
"Мы воодушевлены результатами, они указывают на то, что раннее лечение "Фавипиравиром" может улучшить клиническое состояние для пациентов в легкой и средней степени тяжести и потенциально может предотвратить прогрессию ОРЗ и смертность пациентов", - сказала вице-президент компании доктор Моника Тандон.
Лучшие в мире - Путин о качестве российских лекарств против коронавируса
20 июня, 14:16Распространение нового коронавируса
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Согласно данным минздрава Индии, число заболевших коронавирусом в стране приближается к 1,2 миллиона человек, однако лечение требуется 411 тысячам человек. Более 753 тысяч человек выздоровели, более 28 тысяч человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
2402000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИндияВ мире
Рекомендуем
Пульт управления в операторной установке производства водорода
Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Татарстане в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Армянские военные в Тавушской области
Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации
Автомобиль на скоростной магистрали
Эксперт считает опасным повышение скоростного лимита на платных трассах
Разработка вакцины от коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Демократы в конгрессе хотят помешать Трампу помиловать самого себя
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Во Владимирской области уточнили данные о повторно заболевшем COVID-19
Мужчина на одной из станций метро Нью-Йорка, США
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Город Ханты-Мансийск
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Конфорка газовой плиты
На Украине выросли цены на газ
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Дамаск
Экономист оценил новый состав парламента Сирии
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния