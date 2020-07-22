Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020-2024 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, развитие производства и потребления водорода, выход России на экспортные международные рынки является перспективной задачей, для решения которой российский ТЭК обладает необходимым потенциалом.

"В настоящее время проект плана мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации" на 2020-2024 годы внесен в правительство РФ и предусматривает совершенствование нормативной правовой базы и технического регулирования в сферах производства, транспортировки, хранения и использования водорода и метано-водородных смесей, поддержку реализации приоритетных пилотных проектов в области производства водорода, в том числе по созданию опытно-промышленных установок, проработку вопросов международного сотрудничества в сфере водородной энергетики", - сообщили в пресс-службе.

"Разработка и конкретизация предложенных мер будет произведена после утверждения плана мероприятий. Работа будет организована при активном участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минобрнауки России, Минтранса России и заинтересованных организаций", - также отметили министерстве.

Минэнерго в 2019 году приняло решение о разработке совместно с заинтересованными госорганами и отраслевыми организациями плана мероприятий ("дорожной карты") развития водородной энергетики РФ, чтобы эффективно воспользоваться имеющимися преимуществами и выйти на глобальные рынки водородных технологий. А в принятой в этом году Энергостратегии России до 2035 года ведомство включило цель развития производства и потребления водорода и гелия с последующим входом в число мировых лидеров водородной энергетики.