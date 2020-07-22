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Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики
Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020-2024 годов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:40
павел сорокин
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
павел сорокин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики

19:40 22.07.2020
1241
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС / Перейти в фотобанкПульт управления в операторной установке производства водорода
Пульт управления в операторной установке производства водорода
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020-2024 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как отметили в министерстве, развитие производства и потребления водорода, выход России на экспортные международные рынки является перспективной задачей, для решения которой российский ТЭК обладает необходимым потенциалом.
"В настоящее время проект плана мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации" на 2020-2024 годы внесен в правительство РФ и предусматривает совершенствование нормативной правовой базы и технического регулирования в сферах производства, транспортировки, хранения и использования водорода и метано-водородных смесей, поддержку реализации приоритетных пилотных проектов в области производства водорода, в том числе по созданию опытно-промышленных установок, проработку вопросов международного сотрудничества в сфере водородной энергетики", - сообщили в пресс-службе.
"Разработка и конкретизация предложенных мер будет произведена после утверждения плана мероприятий. Работа будет организована при активном участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минобрнауки России, Минтранса России и заинтересованных организаций", - также отметили министерстве.
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Минэнерго в 2019 году приняло решение о разработке совместно с заинтересованными госорганами и отраслевыми организациями плана мероприятий ("дорожной карты") развития водородной энергетики РФ, чтобы эффективно воспользоваться имеющимися преимуществами и выйти на глобальные рынки водородных технологий. А в принятой в этом году Энергостратегии России до 2035 года ведомство включило цель развития производства и потребления водорода и гелия с последующим входом в число мировых лидеров водородной энергетики.
В январе замминистра энергетики Павел Сорокин по итогам заседания рабочей группы по развитию водородной энергетики отмечал заинтересованность некоторых стран в сотрудничества с Россией в этой сфере. В мероприятии тогда приняли участие представители МИДа, Минвостокразвития, Минобрнауки, "Газпрома", "Росатома", а также научного и экспертного сообщества.
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Павел СорокинГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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