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"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
2020-07-22T19:39
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PT1M26S
"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
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