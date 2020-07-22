"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика

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В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.