В Костромской области отремонтировали вокзал 1906 года постройки

КОСТРОМА, 22 июл – РИА Новости. Торжественное открытие после капитального ремонта здания железнодорожного вокзала состоялось в среду в Шарье (Костромская область), здание 1906 года постройки сохранило свой исторический облик, сообщила администрация региона.
Железнодорожный вокзал в Шарье был построен в 1906 году. Спустя более чем 100 лет здание пережило второе рождение. Проект реконструкции делали московские архитекторы-реставраторы. "При производстве работ полностью сохранен архитектурный облик комплекса – ажурные водосточные трубы, плиточные полы, дубовые двери с золочеными ручками, деревянная отделка стен. Памятник культурного наследия предстал перед пассажирами в историческом облике с современным внутренним оснащением", - говорится в сообщении.
Внутренние помещения отвечают всем современным требованиям – электронные табло, удобная навигация и автодиктор. На вокзале создана безбарьерная среда – оборудована заниженная билетная касса, санузел и комната отдыха, обустроены пандусы. Информация для слепых и слабовидящих пассажиров сделана с применением шрифта Брайля.
Начальник северной железной дороги Валерий Танаев подчеркнул, что реализация проекта по реставрации железнодорожного вокзала стала возможной благодаря сотрудничеству администрации Костромской области с РЖД. "Я хочу поблагодарить Сергея Константиновича (губернатора – ред.) за дисциплину. Он строже инспекции культурного наследия следил за реставрацией. Сегодня я вижу улыбки жителей и гостей. Чувствуется, сегодня действительно праздник в Шарье", - сказал на открытии вокзала Танаев.
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"Это уже не просто вокзал. С департаментом транспорта мы решили, что это будет пересадочный комплекс. То есть отсюда же будут отправляться автобусы межрайонного и внутрирайонного сообщения. Вообще я шарьинцам сегодня позавидовал. В моей родной Костроме такого вокзала нет", - отметил губернатор.
Работы по совершенствованию инфраструктуры вокзала продолжаются, отмечают власти. В настоящее время идет строительство пешеходного моста через железнодорожные пути, который заменит существующий путепровод, возведенный в 1953 году.