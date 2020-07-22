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Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вашингтон (город), сша, в мире

Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным

19:32 22.07.2020
1717
© REUTERS / Carlo AllegriМужчина на одной из станций метро Нью-Йорка, США
Мужчина на одной из станций метро Нью-Йорка, США
© REUTERS / Carlo Allegri
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.
По данным газеты, в соответствии с распоряжением, все жители штата должны будут носить маски при выходе из дома. Исключение будет сделано лишь для детей младше трех лет, а также для людей, выполняющих интенсивные спортивные упражнения и при приеме пищи.
"В большинстве случаев, если вы находитесь вне дома, вы должны носить маску", - приводит газета слова Боузер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВашингтон (город)СШАВ мире
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