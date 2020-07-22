https://ria.ru/20200722/1574742768.html
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:32
2020-07-22T19:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574670835.html
2
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574070228_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ae075819f5a688bdf7d09d61b0895832.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вашингтон (город), сша, в мире