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Посольство России анонсировало вывозной рейс из Еревана
Посольство России в Армении сообщило в среду о планируемом 30 июля вывозном рейсе Ереван-Минеральные Воды. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:27
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, россия, ереван, армения, общество

Посольство России анонсировало вывозной рейс из Еревана

19:27 22.07.2020
1069
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в среду о планируемом 30 июля вывозном рейсе Ереван-Минеральные Воды.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса NGT743 Ереван – Минеральные Воды (состоится) 30 июля в 16.30 по местному времени (15.30 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, рейсом смогут воспользоваться только жители Ставропольского и Краснодарского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Севастополя.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - отмечается в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЕреванАрменияОбщество
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