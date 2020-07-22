https://ria.ru/20200722/1574742115.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:19
2020-07-22T19:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, в мире