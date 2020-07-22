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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

19:19 22.07.2020 (обновлено: 19:27 22.07.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, общее число зараженных COVID-19 достигло 15 миллионов 424 человек, наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США - 3 697 743, Бразилии – 2 159 654 и Индии – 1 193 078.
Число смертей пациентов с COVID-19 составляет 617 832.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВ мире
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