Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КОАП России, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.

Протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП России), составленный в отношении Волочковой, будет рассмотрен также Тверским судом Москвы 3 августа.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора , находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Тем не менее Волочкова решила посетить монастырь, на нее были составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По просьбе балерины, протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.