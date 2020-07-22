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Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:08
культура
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анастасия волочкова
москва
нижегородская область
серафим саровский (прохор мошнин)
происшествия
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РИА Новости
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353
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анастасия волочкова, москва, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), происшествия

Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

19:18 22.07.2020 (обновлено: 22:08 22.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда Москвы Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КОАП России, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
Протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП России), составленный в отношении Волочковой, будет рассмотрен также Тверским судом Москвы 3 августа.
В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
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Тем не менее Волочкова решила посетить монастырь, на нее были составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По просьбе балерины, протоколы направили для рассмотрения в Москву, по месту ее жительства. Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.
Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
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10094047
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КультураФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анастасия ВолочковаМоскваНижегородская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Происшествия
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